Encore un week-end chargé en prévision sur les routes

C’est un nouveau week-end de chassé-croisé qui se profile sur la route, d’autant plus qu’il peut être également prolongé par la journée du 15 août.

Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs comme des retours. Bison Futé prévoit de nombreux bouchons pour quitter les grandes métropoles, en particulier Paris sur l’A10 jusqu’à Orléans.

Samedi, la circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Bison Futé voit rouge pour les départs. Les autoroutes A10, A11 et A71 seront notamment impactées. Il est conseillé d’éviter cette dernière entre Orléans et Clermont-Ferrand entre 11 et 18h. C’est le cas aussi entre Nantes et Le Mans sur l’A11 entre 10 et 16h. Il y aura aussi beaucoup de monde sur l’A10 entre Poitiers et Bordeaux tout au long de la journée.

Pour les retours, ce sera rouge dans un quart nord-ouest, orange ailleurs. Il est conseillé d’éviter l’A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13 à 22h, et l’A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 12 et 17h.

Dimanche ce sera vert pour les départs comme les retours, à l’exception du sud-est classé orange. Mercredi, pour la fin du pont, la circulation sera difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen.