Énergies renouvelables : la pluie sera-t-elle bientôt bénéfique pour produire de l’électricité ?

L'eau de pluie, la prochaine énergie renouvelable de demain ? Il semblerait en effet que la Bretagne puisse bientôt orner ses toits de panneaux qui transforment l'eau en électricité. Cette idée révolutionnaire a été imaginée par des scientifiques de l’Université Tsinghua de Shenzhen en Chine, qui ont mis au point un panneau "pluivio-voltaïque", capable de récupérer l’énergie non pas du soleil, mais des gouttes de pluie s'abattant sur ces panneaux.

Produire de l'énergie à partir de la pluie n'est pas totalement nouveau. Comme l'explique Ouest France, les gouttes génèrent une petite quantité d’énergie qui peut être récoltée et transformée en courant électrique. Seulement voilà, jusqu’à présent, ces techniques n’étaient pas très efficaces et produisaient que très peu d’énergie.

Les gouttes de pluie, une source d’énergie

Grâce à leurs recherches, les scientifiques chinois viennent d'élaborer une technologie baptisée D-TENG qui possède une production d’énergie instantanée plus élevée. "Les résultats pourraient ouvrir la voie à la récolte de l’énergie des gouttes de pluie à grande échelle", affirment les chercheurs. "Se référant à la conception de panneaux solaires dans lesquels plusieurs unités de production d’énergie solaire sont connectées en parallèle pour alimenter la charge, nous proposons une méthode simple et efficace pour la récupération de l’énergie des gouttes de pluie. La puissance de sortie maximale des générateurs […] atteint 200 watts par mètre carré", assurent-ils.

Plus les gouttes sont grosses, plus les rendements seront importants. Ainsi, avec ce nouveau dispositif, les grosses intempéries auront un point positif : celui de générer de l'électricité. Ne reste plus qu'à développer cette invention et la mettre à la portée du grand public.