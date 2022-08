Conseils pour choisir un saxophoniste

Un saxophoniste peut offrir deux types de spectacles : musique d’ambiance et des sessions pour les discothèques. Dans le cas de l’ambiance des événements, on fait généralement des passes de 15 minutes avec des pauses de 10 minutes, et si le temps d’action embauché est court, on peut jouer sans pauses ou avec une seule pause pendant 1 heure. Le saxophone est un instrument très puissant et dans ces cas, quand il s’agit de musique d’ambiance, le repos devient nécessaire non seulement pour le musicien mais aussi pour l’auditeur.

Toutes ces informations sont importantes pour trouver un groupe de musique live. Si vous recherchez un saxophoniste à Lyon (ou dans une autre ville), vous pouvez vous rendre sur la plateforme LiveTonight. Vous trouverez aussi de nombreux conseils sur le site Janis Média, le média musical associé à la plateforme. Recherche d'un groupe de musique ou d'un DJ, vous pourrez rapidement apprendre tout ce que vous devez savoir pour ne pas vous tromper. Et ci-dessous, découvrez nos meilleurs conseils pour engager un saxophoniste pour une soirée privée.

Le type d'évènement

Il n’est pas étonnant que les saxophonistes soient parmi les musiciens les plus demandés pour animer des fêtes et des événements comme les soirées privées. Comme nous l’avons déjà dit, le saxophone est un instrument très expressif qui, selon l’environnement que vous recherchez pour l’événement peut être très doux ou donner une touche explosive.

Les saxophonistes sont engagés pour animer des événements de toutes sortes tels que les mariages, cocktails, événements corporatifs, fêtes de grandes marques, inaugurations, présentations commerciales, terrasses d’été, dîners, fêtes privées, l'idéal reste de choisir un musicien expérimenté qui a l'habitude de se produire dans les soirées privées.

Le répertoire

Quand on cherche des musiciens, le répertoire est un critère indispensable. La polyvalence du saxo vous permet de choisir l’ambiance que vous voulez pour votre événement. Souvent, on joue du jazz, smooth jazz, bossanova, latin jazz, musique électronique, chill out, lounge, deep house, etc. Dans les sessions de saxophone pour les discothèques, toutes les variations de musique électronique (house, deep house, progressive, etc) sont les plus recherchées.

Le prix

Vous pouvez trouver des saxophonistes avec différents tarifs en fonction de leur expérience. Un prix indicatif serait un minimum de 200 euros plus les frais de déplacement. À cela devrait s’ajouter la location de matériel sonore au cas où l’artiste n'en aurait pas.

Dernières recommandations pour l’embauche d’un saxophoniste

Nous vous conseillons de lire les avis d’autres clients qui ont déjà engagé le saxophoniste en question. Ne donnez pas la priorité au prix et valorisez plus d’aspects tels que la qualité, le professionnalisme, l’image, le charisme, la mise en scène, etc. Si vous voulez réduire les coûts, cherchez des saxophonistes qui se trouvent dans la même région que l'évènement que vous allez organiser.