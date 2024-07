Kylian Mbappé chambré sur son salaire au Real Madrid

Crédit : Cc by Кирилл Венедиктов

C’était son rêve depuis qu’il était enfant : rejoindre le Real Madrid. Depuis le 16 juillet, c’est officiellement chose faite, mais pour y parvenir et fièrement porter le numéro 9 des Merengue, Kylian Mbappé a concédé quelques sacrifices.

En cause : le français toucherait moins d’argent que Frenkie De Jong ou Robert Lewandowski, tous deux au Barça (le club barcelonais et grand concurrent) et en moins bonne forme que notre Kyky national.

De vilaines langues trop bien pendues qui devraient jeter un oeil à la vente de maillots floqués 9 Mbappé. Elles ont explosé depuis l’arrivée du français à Madrid.