Essonne : le Fort Boyard Aventures est ouvert !

C’est une première française, et ça se passe à 30 minutes de Paris ! Sur 1200 m2, les décors du Fort Boyard ont été reproduits à l’identique, à l’aide des équipes de l’émission. Avis donc aux fans qui ont toujours rêvé de répondre aux questions du Père Fouras, de défier les maitres du temps, ou encore ramasser un maximum de pièces dans la salle des trésors… ce complexe indoor est fait pour vous !

Les visiteurs sont en effet invités à relever des défis, et à résoudre de nombreuses énigmes, pour ensuite récupérer un maximum de Boyards en un minimum de temps. Ils seront d’ailleurs accueillis par Olivier Minne, le présentateur de la fameuse émission, non pas en présentiel, mais en vidéo. Ce dernier avoue d’ailleurs que tout fait penser au célèbre fort : « On pourrait très bien être sur le fort. Les cellules, certaines sont moins grandes (…) mais justement les concepteurs de ces cellules ont réussi à garder la quintessence de chaque épreuve avec le décor, la mécanique… je trouve ça absolument fantastique ».