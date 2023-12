Essonne : un homme crée un village de Noël dans son jardin

C'est tous les ans le même rituel. Vincent, père de famille, s'active pour faire vivre la magie de Noël dans son jardin. Il vit dans l'Essonne, à Limours, dans une jolie maison éloignée du centre-ville, un peu cachée. Il accueille pourtant jusqu'à cinquante personnes par jour. Depuis cinq ans, Vincent crée un grand village de Noël ! Tout y est, des ours polaires aux guirlandes en passant par un grand sapin de Noël. Il a entièrement décoré sa façade et transformé son jardin en antichambre du père Noël. On se croirait exporté au pôle Nord !