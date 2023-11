Cette ville... c'est Moulins !

La commune vous propose des primes pour vous installer en centre-ville, jusqu'à 10 000 euros ! La ville de Moulins a créé un fond d'aide à l'accesssion à la propriété dans l'ancien.

Concrètement, elle propose une prime de 100 euros par mètre carré, avec un montant minimum de 3000 euros par logement (le logement doit avoir au moins une superficie de 30 mètres carrés). L'aide est plafonnée à une surface de 100 mètres carrés maximum.

340 000 euros ont déjà été distribués par la commune avec cette opération.

Mais évidemment il y a des conditions pour y avoir droit :

- Le dispositif concerne les primo-accédants, pour un bien construit il y a plus de 15 ans et vacan depuis plus d'un an, pour en faire sa résidence principale, sur au moins 6 ans.

- En cas de non-respect de cette clause d'occupation, il faudra rembourser au prorata des années manquantes.

Pas besoin d'attendre la signature de la vente chez le notaire pour remplir le dossier de demande de subvention : la réservation de la subvention peut se faire dès la signature de l'avant-contrat (promesse d'achat ou compromis de vente).

Une prime pour l'installation au moment où les taux d'intérêts remontent c'est de bonne augure.

Si ça vous intéresse, contactez la mairie de Moulins pour en savoir plus.