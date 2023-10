C'est pourquoi pour faire un peu d’économies, en cas de problèmes, on vous propose d’aller au garage solidaire. Appelé aussi garage associatif, participatif ou même self garages, le dispositif nous propose des tarifs à prix très avantageux, mais pour cela, évidemment, il y a quelques conditions à remplir.

Il faut d'abord savoir que c’est pour tout le monde, que l’on soit un as de la mécanique ou un pur débutant en la matière.

À l'instar d'un garage classique, le procédé nous permet de faire réparer notre véhicule par un professionnel, mais aussi de profiter des équipements sur place, et même, si on est motivé, d’avoir une formation en réparation automobile pour apprendre à entretenir soi-même son engin.

Pas de surprises, ce genre de service se paye et les prix varient, en moyenne, entre 10 et 150 euros. Les tarifs se basent en fonction de nos revenus et de notre coefficient familial.

Vous pouvez retrouver sur ce site Internet tous les garages solidaires qui se trouvent près de chez vous.