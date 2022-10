Et si vous vous engagiez pour la cause animale en vous faisant tatouer ? (vidéo)

À l’heure où les océans se meurent, et où des dizaines d'animaux marins disparaissent à cause de la pollution, du braconnage et d'autres activités humaines, l’ONG Sea Shephred, accompagnée par l’agence créative FRED & FARID, a décidé de lancer une campagne originale autour du tatouage. L’idée ? Inviter les personnes sensibles à la cause animale d’utiliser leur propre peau pour rendre hommage aux espèces disparues.

Le tatouage, un outil de sensibilisation ?

Partant du simple constat qu’un tatouage permet d’engager la conversation, Sea Shephred invite donc celles et ceux qui le souhaitent à se faire tatouer un animal marin disparu. "Ce qui est si puissant dans ces tatouages, c’est qu’ils ne diffusent pas seulement notre mission pour un jour, une semaine ou un mois...", explique le capitaine Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. "Ces tatouages dureront toute une vie. Chaque personne ayant un dessin Extinct Ink porte avec elle notre impact sur l’océan, comme un rappel à tous et toutes de ce qui peut arriver si nous ne protégeons pas la vie marine", continue-t-il.