Piscines ou plans d’eau, plusieurs lieux sont autorisés à la baignade durant l’été, où vous pourrez vous baigner en toute sécurité, et gratuitement. Voici une liste (non exhaustive) des sites ouverts aux visiteurs, à Tours, et plus largement en Indre-et-Loire. À noter qu’il est conseillé de vérifier avant son départ si aucune mesure d’interdiction de baignade n’est entrée en vigueur. Certaines aires de baignade naturelle peuvent en effet être soumise à une restriction, si la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation.

Piscine en plein air

Espace Aquatique Descartes

Parc aquatique Natureo - Loches

Centre aquatique du lac à Tours

Piscine municipale de Langeais

Piscine municipale de Ligueil

Piscine communautaire de Bléré

Piscine municipale de St Cyr Sur Loire

Piscine municipale de Preuilly-sur-Claise

Piscine du Véron à Avoine

Piscine de l’île d’Or à Amboise

Piscine de Chinon

Piscine Les Thermes, Luynes

Piscine municipale, Richelieu

Plans d’eau