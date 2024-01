Quand on évoque ce virement du fisc, de quoi parle t-on ? Qui peut y prétendre ? Combien peut-on toucher ? On vous donne tous les détails de ce versement qui a lieu ce lundi 15 janvier.

D’abord, depuis que le prélèvement à la source existe, les réductions d’impôt et les crédits sont toujours pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Le hic, c’est que nos dépenses ne sont connues de l’administration fiscale que l’année suivante avec notre déclaration de revenus faite au printemps. Conséquence : le fisc fait une avance dès la mi-janvier pour éviter tout décalage de trésorerie.

On est concernés si, en 2022, on a employé un salarié à domicile ou une nounou, si on a versé une cotisation syndicale ou si on a encore donné à des œuvres, des associations ou des partis politiques.

Enfin en termes de chiffres, l’avance de 60% est calculée sur la base de notre déclaration de revenus de 2022. Pour se donner une idée concrante du montant de cette somme, l’an dernier, un foyer a touché en moyenne un peu plus de 620 euros. Pour ce début d’année en cette période d’inflation, ça fait du bien.