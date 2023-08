Étude : des chercheurs portugais affirment que boire une bière par jour serait bon pour nos intestins

Vous aimez la bière ? Cet article devrait vous plaire. Selon une récente étude parue dans l’American Chemical Society, des chercheurs portugais affirment que la consommation quotidienne d’une bière blonde, alcoolisée ou non, permettrait d'améliorer le fonctionnement du microbiote intestinal. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques se sont focalisés sur un panel de 22 hommes, âgés entre 23 et 58 ans. Chaque jour, les participants devaient boire 330 ml de bière non-alcoolisée ou alcoolisée (5,2 %), pendant quatre semaines.

Quels sont les effets d'une bière par jour sur l'organisme ?

À la fin de l'expérience, des échantillons de leur sang et de leurs matières fécales ont été prélevés. Résultat ? L’ensemble des participants ont pu observer une diversification de leur microbiote intestinal et donc une amélioration de leur activité intestinale. Mais ce n'est pas tout. Cette consommation quotidienne n'a entraîné aucune prise de poids ou de masse grasse corporelle. Mieux encore : cela aurait renforcé la protection du corps contre le risque cardiovasculaire. Comme le précise La Dépêche, ces effets positifs sont attribués aux polyphénols, des nutriments issus du malt et du houblon, contenant des antioxydants, et présents naturellement dans la bière.

Néanmoins, l'abus d'alcool reste dangereux pour la santé. Étant donné qu’aucune différence entre les bières alcoolisées et non alcoolisées n’a été constatée dans le cadre de cette étude, il est conseillé de privilégier la consommation des boissons ne contenant pas d'alcool pour améliorer sa flore intestinale.