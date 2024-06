Euro 2024 : y-a-t-il trop de matchs chaque saison ?

La raison principale c’est un calendrier surchargé. Ce serait d’ailleurs selon la Fifpro – qui représente plus de 65000 footballeurs professionnels, la cause d’une blessure sur deux.

Le mental est tout aussi touché que le physique par ce rythme effréné. « Vous jouez tout le temps et ne vous arrêtez jamais (…), nous avons des emplois du temps surchargés, j'ai l'impression d'étouffer et que le footballeur avale l'homme », expliquait l’an dernier Raphael Varane à Canal +. L’ancien Madrilène n’est pas le seul à pointer du doigt ce rythme effreiné.

On estime que plus des 2 tiers des footballeurs disputent plus de 55 rencontres chaque année. C’est le cas par exemple de Kylian Mbappé. L’ex Parisien a participé à 57 cette saison avec le PSG et l’équipe de France, sans compter l’Euro qui démarre. La FIFPRO, plaide, elle, pour un calendrier plus équilibré pour protéger les footballeurs.

Pourtant, l’inflation des matchs ne semble pas s’arrêter : le nouveau format de la ligue des Champions qui entrera en vigueur la saison prochaine imposera deux matchs supplémentaires par équipe. De nouvelles compétitions sont aussi créées, comme avec une coupe du monde des clubs à 32 équipes, aux Etats-Unis en 2025. Et la raison est évidente : toujours plus de matchs pour toujours plus d’argent.