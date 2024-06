Européennes 2024 : Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale

Une élection peut en cacher en autre... Ce dimanche 9 juin, après le revers concédé par la majorité présidentielle aux élections européennes (environ 15% des voix pour la liste Renaissance, loin derrière celle du RN, 32%), Emmanuel Macron convoque de nouveau les Français et les Françaises aux urnes. Le président de la République, dans une allocution aux alentours de 21h, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. "Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second", a-t-il déclaré. L'issue du scrutin européen "n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe", "la montée des nationalistes et des démagogues est un danger pour notre nation", a-t-il ajouté.

Cette décision prise par le chef de l'Etat est rarissime sous la Cinquième République, il s'agit seulement de la sixième fois, la première depuis 1997 lorsque Jacques Chirac était président de la République. L'opposition de gauche avait alors obtenu la majorité et Lionel Jospin avait imposé une cohabitation à Jacques Chirac ? Emmanuel Macron devra-t-il lui aussi cohabiter ? Réponse le 7 juillet prochain.