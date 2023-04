À quelques jours de son départ pour Liverpool et l’Eurovision, La Zarra se veut rassurante. Celle qui représentera la France cette année avait annulé au dernier moment deux prestations à Amsterdam puis Londres il y a une dizaine de jours pour "raisons personnelles". Ce qui lui avait valu des commentaires cinglants dans la presse, l’artiste qualifiée de "diva" ou de "capricieuse".

Dans une vidéo publiée hier sur son compte Twitter, la chanteuse de 35 ans est sortie du silence suite à la polémique et s’est adressée à ses fans. "Avant que la compétition ne commence, je voulais remercier chacun d’entre vous où que vous soyez en France ou dans le monde pour votre soutien, votre amour et vos messages. Vous m’avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer".

"Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool"

L’interprète d’Évidemment assure qu’elle est "plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France" dans cette dernière ligne droite, le concours ayant lieu bientôt, le 13 mai.

Si elle conçoit "qu’on ne peut pas toujours faire l’unanimité", La Zarra est confiante. "On ne lâche de rien (…) on est plus que prêt. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool". Elle promet également un spectacle "éblouissant, dangereux et so chic à la Française". Avant de conclure : "Liverpool, la Grande France arrive". À 2 semaines de l’événement, le ton est donné !