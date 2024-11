RADIOWEEN : expériences paranormales au Manoir de la Perrière ! (VIDEO)

Les équipes des radios du Groupe 1981, Voltage, Vibration, Wit FM, Latina et Ado se sont réunies pour fêter Halloween toutes ensembles, à travers une expérience, pour certains, inédite.

Accompagnés par Nico & Julie Paranormal, notre équipe de chasseurs de fantômes préférée, les animateurs de nos différentes radios ont joué à se faire peur. Et pour certain, on peut dire que l’expérience est réussie… très, très réussie ! Entre histoires effrayantes, et défis paranormaux dans les murs du Manoir de la Perrière, vous allez vous aussi frissonner...

Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous !