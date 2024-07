À partir de maintenant, grâce à une nouvelle fonction que l'on appelle « Sans Contact Plus », on peut payer de cette manière pour des achats supérieurs à 50 euros.

Encore un gain de temps quand on passe à la caisse, par exemple, même si pour ce genre d’emplettes, il faudra toutefois entrer son code secret pour valider l’opération.

Justement en parlant du sans contact, on en profite pour vous parler de ces arnaques qui peuvent vous arriver quand vous marchez dans la rue. C’est le magazine Grazia qui a évoqué le sujet la semaine dernière.

Concrètement, les escrocs ciblent les personnes qui ont leur carte bleue dans leur poche ou directement dans leur sac à main. Si le voleur s’en aperçoit, il peut alors se diriger vers vous, utiliser un boîtier électronique et le rapprocher le plus possible de votre carte bancaire. Il suffit de quelques secondes, et le tour est joué.

Donc on vous donne ce petit conseil pour terminer : quand vous sortez, pensez bien à mettre votre carte dans un porte-carte ou un portefeuille, Cela permettra d’éviter les mauvaises surprises.