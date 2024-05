Family Park : les enfants adorent le nouveau spectacle !

Cette semaine, Vibration vous emmène à Family Park ! Cette semaine, Vibration vous emmène à Family Park !

Des sourires, des étoiles dans les yeux et sûrement de beaux rêves à venir. Cette saison encore, le grand châpiteau blanc de Family Park réserve de belles surprises. A la sortie, les enfants sont unanimes : « le mystérieux voyage », le nouveau spectacle du parc, est une grande réussite et les premiers avis sont très positifs.

Annabelle Dheilly, la gérante de Family Park, nous parle de ce spectacle : « le mystérieux voyage, c’est énigmatique et on voyage dans diverses époques, de cowboys au futur. La troupe hongroise de l’an dernier revient pour proposer des numéros, acrobaties et jongleries. Je n’en dis pas plus, c’est à découvrir dès maintenant » !

Nouveau spectacle, mais pas seulement…

Si le spectacle apporte un vent de fraîcheur sur Family Park, ce n’est pas la seule nouveauté de cette année. Trois attractions sont en effet sur le point d’ouvrir : flyswing, sombreros et jetboat. Elles viendront s’ajouter à l’offre déjà riche et variée du parc, de l’espace aquatique à l’aire de repos en passant par les jeux gonflables.

Family Park, c’est 21€ le billet adulte et 19€ pour les enfants. L’entrée est même gratuite pour les bouts de choux mesurant moins de 0,95cm.