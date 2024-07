Ferme pédagogique à Orléans : une quarantaine d’animaux de retour dans les parcs et jardins de la ville cet été !

À partir de ce dimanche, vous pourrez aller à la rencontre d’une ferme pédagogique et itinérante dans différents espaces verts d’Orléans ! En partenariat avec la famille Chenue et la ferme des Tromignons, la Ville installe une ferme pédagogique dans les parcs et jardins tout l’été. L’occasion pour les petits et les grands d’observer près de 40 animaux de différentes races : vache, bœuf, âne, cheval de trait, chèvres, moutons, poules, dinde, dindon, cailles, canards, oies, lapins, cochons d’inde ou encore colombes.

Mais aussi d’interagir avec eux et d’en savoir plus sur leur alimentation et les soins qu’ils reçoivent en échangeant avec les responsables des animaux présents en permanence pour répondre à leurs questions. Vous pourrez profiter d’une immersion totale grâce à une décoration complète composée de bois flottés, d’une calèche d’époque, d’outils et matériels agricoles anciens, de matériel équestre d’époque ou encore de sculptures métalliques !

Une vingtaines de dates

Parc Louis-Pasteur : 14 et 22 juillet | 9 août

Jardin des Plantes : 7 et 28 juillet | 7 août

Parc Bénoni-Gaultier : 15 juillet | 12 et 16 août

Parc de la Fontaine de l’Étuvée : 20 juillet | 3 et 24 août

Parc Léon-Chenault : 21 juillet | 4 et 23 août

Parc Berthe-Morisot : 25 juillet | 5 et 26 août

Allée des Sapins – La Source : 29 juillet | 6 août

Les horaires sont les mêmes sur toutes les dates : de 10h à 18h.