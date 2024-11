Fermeture de Michelin à Cholet : le ministre de l’Industrie attendu ce vendredi

Déplacement ministériel en Maine-et-Loire, ce vendredi 8 novembre. Le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, se rend sur le site Michelin de Cholet, qui doit fermer d’ici 2026. « Le ministre souhaite être auprès des salariés de l’usine et des élus locaux afin de faire confirmer les engagements obtenus avec le Premier ministre de la part de Michelin et de s’assurer des bonnes conditions de leur mise en œuvre », indique son cabinet. Près de 1.000 emplois sont menacés en Maine-et-Loire, après l’annonce mardi de la direction de Michelin, qui souhaite également fermer son site de Vannes (Morbihan).

Une manifestation des salariés en début d'après-midi

Marc Ferracci est d’abord attendu en sous-préfecture dans la matinée. Il doit s’entretenir avec les organisations syndicales, avant une réunion avec la direction de Michelin, les syndicats, les élus locaux, la Chambre de commerce et d’Industrie, France Travail et le Medef. Il se rendra ensuite à la mi-journée sur le site Michelin. La direction justifie sa décision par un manque de compétitivité et une concurrence asiatique accrue.

En début d’après-midi, les salariés de Michelin prévoient de manifester. Ils pourraient se diriger vers plusieurs autres sites industriels du secteur et en centre-ville. Les syndicats appellent également à se rendre à Clermont-Ferrand, siège du groupe, mercredi prochain. Un rassemblement y est d’ailleurs organisé ce vendredi par l’intersyndicale en soutien aux salariés de Cholet et Vannes.