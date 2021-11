Festival d’humour : Laurent Baffie et Olivier De Benoist à Sens

Après plus d’un an et demi d’attente en raison de la crise sanitaire, la 5ème édition du Festival Le Sens de l’humour va enfin avoir lieu ! Elle avait en effet dû être reportée deux fois, suite aux décisions gouvernementales.

Cette fois donc, c’est la bonne. Avec au programme : Laurent Baffie, Olivier De Benoist, mais aussi Karine Dubernet, Alexandra Pizzagali, Harold Barbé, Thaïs, et Les Jumeaux. Sophie Thalmann sera quant à elle la maîtresse de cérémonie, le vendredi et samedi soir. Une programmation variée, composée de jeunes humoristes ou de confirmés, pour laisser un large choix au public. « Le but est de faire découvrir aux Sénonais des artistes qu’ils n’ont pas forcément la possibilité d’aller voir sur Paris », nous explique Mylène, bénévole.

De plus, la soirée du jeudi est proposée à un tarif préférentiel (15 euros), « pour pouvoir toucher un maximum de personnes, à un coût minime ».

Festival caritatif

Cette année, le festival a choisi de soutenir deux associations : Ela tout d’abord, qui aide à lutter contre la leucodystrophie chez les enfants. « Lors de la précédente édition, 20 000 euros avaient été reversés à Ela, nous précise Mylène. On espère faire autant cette année ».

Pour la première fois, l’événement a décidé de soutenir également une association locale, l’ASVA, Autisme Sénonais Vers l’Autonomie, qui aide les jeunes autistes à s’intégrer au mieux dans la société, et à être autonome. La billetterie est encore disponible. Plus d’infos sur le site du festival. À noter que le pass sanitaire est obligatoire à l’entrée.