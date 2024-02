Festival d’œuvres cultes à Angers : « À la fois hyper rassembleur et très distinctif »

Vous étiez un vrai dévoreur de livres mais vous avez perdu le goût de la lecture au fil du temps ? Peut-être que le nouveau festival « Cultissime » va vous donner envie de vous y remettre à Angers. L’objectif est simple : changer l’image un peu poussiéreuse qu’on peut avoir des livres à travers de nombreuses animations, de spectacles son et lumière, d’attractions, mais aussi de cascades et de théâtre centrés autour d’œuvres cultes.

"La rencontre de toutes vos œuvres cultes"

« C’est la rencontre de toutes vos œuvres cultes. On en a tous une, que ce soit une bande-dessinée, un roman SF, quelque chose qui nous a fait vibrer, et qui nous a donné envie de lire et de partager davantage. On prend ce fil directeur pour faire un événement très festif et familial. L’idée, c’est qu’on puisse se partager toutes nos passions entre les générations et faire croiser les lectorats. Quelque chose d'à la fois hyper rassembleur et de très distinctif », synthétise la fondatrice de l’événement, Phalène de La Valette.

Ce n’est une surprise pour personne : avec notamment l’avènement des écrans, nous sommes de moins en moins à prendre le temps de lire. Et, contrairement aux idées reçues, il n’y a pas que les jeunes que le phénomène touche, mais toute la population. Par ailleurs, ce serait aussi aux adultes de faire attention aux messages qu’ils envoient aux plus jeunes pour ne pas les dégouter de la lecture : « il y a une tendance, peut-être, à ce qu’on explique à ces jeunes que ce qu’ils lisent, comme des mangas, n’est pas de la bonne littérature, qu’il faut qu’ils s’intéressent à d’autres choses. Ce discours n’est pas le bon à mon avis, car c’est quelque chose qui contribue à les éloigner de la lecture. »

Bernard Werber présent

C’est pourquoi la fondatrice de « Cultissime » souhaite, à travers ce festival, redonner envie de lire à tous, sans exception. Si l’on ne connait pas encore la programmation précise du festival, ce dernier sera ciblé autour de trois parrains de renom : Bernard Werber (La Trilogie des Fourmis) ; Alain Ayroles (De Cape et d’épée, Garulfo), et Clémentine Baudet, spécialisée dans la littérature jeunesse. « Elles ont carte blanche pour inviter les personnes qu’elles veulent. Il faut que chaque rencontre soit un spectacle différent. Vos auteurs cultes vont aussi parler de leurs œuvres cultes », conclut Phalène de La Valette.

Vous retrouvez plus d’informations pratiques sur le festival ici.