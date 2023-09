Festival de Loire 2023 : la Duck Race devient la Captain Race

Exit les petits canards en plastique, et place aux petits bateaux en bois ! La première édition de la « Captain Race » aura lieu le dimanche 24 septembre prochain, sur le même principe que celui de la « duck race ». Comme pour une tombola, les participants « achètent » une toue en bois (ou plusieurs) avec un numéro inscrit dessus. Les 122 bateaux à franchir la ligne d’arrivée en premiers, permettent à leur capitaine de remporter des lots.

Alors, pourquoi des bateaux en bois ? « Lors de la dernière « duck race » en 2019, 35 000 petits canards ont été mis à l’eau, nous explique le président du Rotary Club, Manuel Servio. La question c’était, du plastique dans la Loire ? (…) Donc on a changé à ce moment-là notre point de vue. Et on a réinventé la « duck race » en « Captain Race », avec du bois recyclé. Un cercle vertueux qui est très écologique finalement ».

Quatre associations

Ces mini-toues en bois sont réalisées par des ESAT de la métropole orléanaise. Elles sont mises en vente au prix de 3 euros. L’argent récolté sera alors reversé à quatre associations ; à savoir : « Le Rire Médecin », qui sont des clowns professionnels qui interviennent dans les hôpitaux auprès des enfants malades, « Bébé Plume » qui est une association de parents d’enfants prématurés du Loiret, « Les Blouses Roses » qui embellissent la vie des enfants dans les hôpitaux également, et enfin « Trisomie 21 Loiret », association qui aide les parents d’enfants trisomiques.

Le départ de la course sera donné le dimanche 24 septembre, à 11h, au quai des Augustins, pour une arrivée en-dessous du pont Georges V. 15 000 bateaux recherchent leur capitaine. Vous avez jusqu’au 23 septembre, à minuit, pour vous inscrire !