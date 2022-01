Festival du Livre Jeunesse : « Un instant magique pour les enfants »

Faute d’avoir pu organiser le Festival Livre Jeunesse l’an passé pour cause de Covid-19, les organisateurs de l’événement ont décidé de frapper fort en 2022. Organisée en deux temps, la manifestation débutera le vendredi 4 mars dans les 65 classes de la commune inscrites pour l’occasion.

22 auteurs de bandes dessinées ou de romans graphiques se rendront dans les écoles à la rencontre des élèves, qui ont étudié leurs œuvres en amont. « Ce sont des instants magiques pour les enfants, ça leur permet d’entrer dans un livre et de voir son créateur. Cela contribue à cette envie de lire et découvrir d’autres ouvrages », assure Loïc Leborgne, chargé de la coordination du Festival.

Des sorciers et Dark Vador

Le samedi, le Salon se prolongera au centre culturel Athéna, où de nouveaux auteurs seront présents, dont deux invités d’honneur : Joris Chamblain, scénariste de Yakari et Les Carnets de Cerise, et Yoann, dessinateur de Spirou et Fantasio.

Placé cette année sous le thème « Mystères et légendes », l’événement culturel proposera également diverses animations. « Ce n’est pas seulement un salon mais une fête autour du livre », s’enthousiasme le coordinateur de l’événement. Vous pourrez par exemple croiser Dark Vador et son armée de Stormtrooper dans les allées du Festival. L’univers de la sorcellerie viendra enfin ajouter une ambiance magique à la Ferté-Bernard.