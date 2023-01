Festival Premiers Plans : la crème du cinéma à Angers

Sandrine Kiberlain, Julie Gayet, Samir Guesmi… Ils seront tous à Angers du 21 jusqu’au 29 janvier à l’occasion de la 35e édition du Festival Premiers Plans. Alors que les spectateurs ont moins boudé les salles obscures en 2022, l’événement devrait démarrer sous les meilleurs auspices cette année, selon Claude-Eric Poiroux, directeur du Festival : « on est plutôt optimistes sur le retour du public en salle. Aujourd’hui, on est sur la durée habituelle du festival, ce qui est plutôt attirant. Et on sait aussi que le public a envie de ce type de rencontres. »

Hommage, avant-premières et découvertes

Cette année encore, la programmation durant ces huit jours de fête est très riche : 90 films sélectionnés dans sept catégories, un hommage à la légendaire Jeanne Moreaux, ou encore les avant-premières du nouveau film de François Ozon, Mon Crime, et de la nouvelle comédie musicale de Noémie Lvovsky : La Grande Magie.

« On veut parler du cinéma qui se renouvelle, avec des premiers films, et c’est important », assure le directeur, qui est aussi l’exploitant du cinéma angevin Les 400 Coups, ajoutant vouloir « que le cinéma soit bien au centre de la vie culturelle à Angers. »

Le septième art « n’a jamais été fait pour des élites », poursuit Claude-Eric Poiroux, rappelant que l’événement a rassemblé jusqu’à 80.000 spectateurs lors de précédentes éditions. « Le cinéma n’est fermé pour personne, ce sont des conditions d’accès tout à fait libres et pas très couteuses, qui font qu’on partage des films qu’on n’avait peut-être pas l’intention, l’habitude ou le projet de voir. Et c’est ça qui fait qu’on a envie de revenir au festival chaque année », conclut le directeur.