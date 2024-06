C’est un vendredi de fête qui s’annonce ! Comme chaque 21 juin, les villes et villages de France laisse chanteurs et chanteuses envahir leurs rues à l’occasion de la fête de la musique. Très majoritairement gratuits, de nombreux concerts sont prévus à cette occasion. Une immense communion à laquelle amateurs comme professionnels peuvent prendre part, et ce, aussi spontanément qu’ils le souhaitent.

À Orléans, c'est d'ailleurs le coeur de cette fête, sa spontanéité ! Les musiciens, chanteurs, artistes, tous sont encouragés à faire découvrir leur univers aux habitants, qu'ils soient professionnels ou non. Chacun peut donc venir s'installer dans la rue qu'il souhaite et ce même au dernier moment ! Pour profiter au maximum de cette ambiance, les festivités dureront de 18 heures à 2 heures du matin et ce dans tout le centre historique. Pour sécuriser au maximum les lieux, ce dernier sera interdit aux voitures pendant toute la soirée.

ancien, de 18h à 2h du matin. Les bornes d'entrées seront bloquées de 18h à 2h du matin.

2h du matin. La circulation du tram sera maintenue et renforcée avec un tram toutes les 15 minutes.

Mais l'animation ne se cantonnera pas au centre-ville. De nombreux concerts et animations sont déjà prévus dans les autres villes de l'agglo, comme à Fleury-les-Aubrais, où des animations sont programmées de 18h à 23h au Parc de Lamballe. Rendez-vous également Olivet ou Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.