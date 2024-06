Fête de la musique 2024 à Tours : un programme bien chargé !

C’est un vendredi de fête qui s’annonce ! Comme chaque 21 juin, les villes et villages de France laisse chanteurs et chanteuses envahir leurs rues à l’occasion de la fête de la musique. Très majoritairement gratuits, de nombreux concerts sont prévus à cette occasion. Une immense communion à laquelle amateurs comme professionnels peuvent prendre part, et ce, aussi spontanément qu’ils le souhaitent.

Comme chaque année, la ville de Tours participe activement à ces festivités. Pour cette édition 2024, les artistes seront disséminés dans toute la commune, que ce soit simplement dans la rue, dans les commerces ou dans des lieux à vocation musicale. De 16h à 2h, la musique battra son plein au cœur de la ville. Et si beaucoup de shows sont déjà prévus, il est encore possible, pour tout le monde, de venir proposer son univers musical. Car tous les goûts seront comblés, il y aura de l’électro à la Place de la monnaie Tournois, du rock sur l’avenue André Malraux, ou de la variété place de Châteauneuf.

Cependant, les principaux événements culturels, se dérouleront au Théâtre de Tours, au conservatoire Francis Poulnec et à la salle Ockeghem. Là encore vous serez servis, avec des chants venus du monde entier, de la musique classiques mais aussi du rock et de la techno. Cet ensemble de festivités permettra de mettre en avant un certain nombre d’artistes locaux et de s’oublier le temps d’une soirée.

L’ensemble des informations est à retrouver sur le site de la Mairie de Tours