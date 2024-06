Comme chaque année, la Fête de la musique met à l'honneur les artistes ! Très majoritairement gratuits, de nombreux concerts sont prévus à cette occasion. Amateurs comme professionnels sont invités à participer et ce, aussi spontanément qu’ils le souhaitent.

La ville du Mans participe activement à ces festivités. Pour cette édition 2024, les artistes seront disséminés dans toute la ville, que ce soit simplement dans la rue, dans les commerces ou dans des lieux à vocation musicale. De 18 heures à 1 heure du matin, la musique battra son plein au cœur de la ville. Et si beaucoup de shows sont déjà prévus, il est encore possible, pour tout le monde, de venir proposer son univers musical. Car tous les goûts seront comblés, il y aura de du rap avec un open mic sur le Carré Plantagenêt, du jazz rue de la juiverie ou du rock, Place Saint-Pierre. Au-delà de la musique, vous pourrez même assisster à des démonstrations de danse dans l'Impasse Jankowski et sur la Place du Cardinal Grente.

Cependant, les principaux événements culturels, se dérouleront Place des Jacobins où la scène principale sera instalée. Là encore vous serez servis, avec de la pop, du reggae mais aussi du rock et du Hip-Hop. Plusieurs DJ viendront même distraire les Manceaux et les Mancelles entre les passages des chanteurs principaux. Cet ensemble de festivités permettra de mettre en avant un certain nombre d’artistes locaux et de s’oublier le temps d’une soirée.