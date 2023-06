Fête de la musique à Angers : demandez le programme !

41 ans après la première édition lancée par Jack Lang, on va encore pouvoir cette année danser et chanter dans les rues aux sons de musiques rock, pop, rap, soul ou jazz. Cela se passe ce mercredi soir partout en France, et notamment en Maine-et-Loire, à Angers.

On se rend d’abord à l’Hôtel du Département du Maine-et-Loire, où, dès 18h, les mélomanes vont pouvoir suivre l’Orchestre National des Pays de la Loire, avant de se dandiner sur les sons de la fanfare Mouv’n’Brass à partir de 19h15. Ensuite à 20h20, ce sera l’occasion d’aller contempler le chronomètre géant qui marque le compte à rebours jusqu’aux Jeux Olympiques 2024. Puis on s’ambiancera grâce aux breakdanceurs de Hotmilk à 20h45.

Toujours à Angers à partir de 19h, une scène ouverte est prévue au 122. Tandis qu’à la confiserie Plantagenêt dès 20h, un programme un peu plus nostalgique nous attend. En effet, il faudra avoir révisé ses classiques puisque cinq musiciens vont rejouer les titres de groupes cultes comme Queen, ACDC, Arno ou encore Bernard Lavilliers. Même ambiance nostalgique au Maréchal Pub, où un concert rendra hommage au groupe français Téléphone à 21h. La musique gospel sera enfin au programme au Jardin du Mail à 19h grâce à Ngm Choir et les chantres de Sion.