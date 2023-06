Entre janvier et mars 2023, la radio a attiré chaque jour 39,71 millions d’auditeurs, confirmant sa place de premier média dans le cœur des Français. Pour célébrer cette réussite et se projeter dans l’avenir, l'Arcom (ancêtre du CSA) organise la troisième édition de la Fête de la radio ce jeudi 15 et vendredi 16 juin.

Une édition placée cette année sous le thème du DAB+, pour Digital Audio Broadcasting. On vous en parle depuis plusieurs années sur Vibration. À l’origine des phases de test en 2007, le DAB+ s’appelait alors RNT pour radio numérique terrestre. Mais l’acronyme DAB+ correspond à une réalité à l’échelle européenne.

Qu’est-ce que le DAB+ ?

Alors qu’est-ce que ce fameux DAB+ et en quoi ça change votre façon d’écouter la radio ? Le meilleur résumé nous vient d’Hervé Godechot, conseiller à L’Arcom en charge de la radio : « c’est le meilleur des deux mondes entre la bande Fm et le numérique. Cela vous permet d’écouter la radio avec une meilleure qualité sonore mais sans collecte de vos données, contrairement à un site internet. Et sans abonnement puisque cela reste gratuit. »

Concrètement la révolution du DAB+ pour le média radio est en marche dans toute l’Europe. La Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Suisse sont à 100% de couverture de leur territoire. La France a désormais 50% de son territoire couvert, « et potentiellement jusqu’à 70% de couverture d’ici la fin de l’année avec le déploiement de 150 nouveaux émetteurs à partir de septembre » précise Hervé Godechot.

Légalement, les constructeurs automobiles ont désormais l’obligation en France d’équiper les nouveaux véhicules d’un poste radio avec une puce DAB+.

La fin de la bande FM ?

Le déploiement du DAB+ signifie-t-il la fin de la bande FM et des fréquences radio ? Pour l’instant les deux coexistent en France, mais à terme pour Hervé Godechot « le DAB+ pourrait venir supplanter la FM du souhait même des radios parce qu’économiquement cela multiplie par deux les coûts de diffusion ».

Par ailleurs la bande Fm est aujourd’hui saturée. Le DAB+ permet l’émergence de nouvelles radios, puisqu’il y a plus de place.

Si l’on regarde du côté de nos voisins européens, la Norvège a pratiquement basculé l’ensemble de l’émission de ses radios en DAB+. En revanche en Grande-Bretagne, les deux continuent de coexister, du fait d’un manque d’équipements de la population.

Vibration en DAB+

Vibration est lancée sur le chemin du DAB+ depuis de nombreuses années. Vous pouvez écouter Vibration en qualité numérique à Orléans, Poitiers, Tours, Le Mans, Angers, Mâcon-Cluny ou encore Nantes !