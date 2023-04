Fête de Pâques au Mans : « Vraiment un beau programme »

Pâques, c’est ce dimanche, et à cette occasion, de nombreuses animations organisées pour les enfants sont proposées un peu partout en Pays de la Loire, que ce soit en Anjou ou dans la Sarthe. Comme au Mans, où, comme chaque année depuis plus de 25 ans, la traditionnelle chasse aux œufs est organisée à la Maison de la forêt.

10.000 personnes attendues

Pas moins de 2700 paquets de chocolat seront distribués, et au total, plus de 10.000 personnes sont attendues. Cédric Lebreton, chargé de communication à l’Arche de la nature, détaille le programme : « il y aura deux parcelles, une pour les 2-6 ans, et l’autre pour les 7-10 ans. On met des œufs en plastique en forêt, ils en récupèrent un ou deux, et en échange, ils récupèrent un paquet de chocolat. Et pour les 11-16 ans, on a fait un parcours d’orientation de plusieurs kilomètres, il y a un petit plan et il faut qu’ils retrouver les œufs accrochés dans les arbres, qu’ils doivent ensuite prendre en photo avec leurs smartphones ou un appareil photo numérique. »

Et au-delà des traditionnelles chasses aux œufs, de très nombreuses animations sont aussi au programme en parallèle durant tout l’après-midi, comme des grands jeux en bois, du tir laser, des atelier maquillage et de chocolatier. Pour assurer l’ambiance, il y aura également la présence de clowns et d’un groupe de musique de fanfare qui joue avec des instruments de récupération. « Ça va vraiment être un beau programme », assure le chargé de communication à l’Arche de la nature.

Et pour prolonger le plaisir, des jeux installés de manière permanente sur le site sont aussi à découvrir. La chasse aux œufs à la Maison de la forêt démarre à 14h et finit à 18h ce dimanche 9 avril. Pas besoin de réserver, et l’événement est gratuit.