Fête foraine à Angers : « On essaye toujours de faire venir de nouveaux manèges »

Jusqu’au dimanche 3 décembre, 20h, en famille ou entre amis, vous pourrez vous faire peur dans un manège à sensations fortes, ou aller déguster une pomme d’amour dans les allées de la foire Saint-Martin, à Angers. Il faut dire que la fête foraine est l’une des plus vieilles de France puisqu’on fête cette année sa 399 édition ! Petit cours d’histoire de Rubens Spengler, forain et responsable de la communication de la Foire Saint-Martin : « elle a été créée en 1624, c’était une foire aux bêtes à la base, puis une foire d’agriculture. Elle a ensuite été démocratisée avec le théâtre des marionnettes, les troubadours puis les forains ».

"Les forains sont très souriants"

Rubens Spengler nous rassure : « les forains sont très souriants, et très accueillants, du moins pour certains (rires). On peut aussi venir sans payer, juste pour se promener, voir les manèges, sentir les odeurs, il y a également des animations le mercredi. » Pour ceux qui ont un peu de monnaie, bonne nouvelle : « on essaye toujours de faire venir de nouveaux manèges, de nouveaux concepts de jeux sur la foire. »

Cependant, Rubens Spengler le reconnait, entre l’inflation et la hausse des prix, ce n’est pas toujours évident d’attirer du monde. Mais le responsable de la communication se veut tout de même confiant : « j’espère que ce sera une bonne édition parce que les temps malheureusement sont très durs. »

Comme beaucoup de monde, le forain avoue enfin que les tarifs pour certains manèges ont dû augmenter à cause de la hausse de l’électricité et du gasoil : « on est obligés de répercuter notre coût de la vie sur les prix des manèges. » Avant le Covid, Rubens Spengler assure que la foire pouvait atteindre entre 300 et 400.000 personnes : « j’espère que les Angevins seront au rendez-vous, mais les Angevins sont toujours au rendez-vous. On est toujours très bien accueillis ici. »