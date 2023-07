Feux d’artifice du 14 juillet 2023 à Orléans et alentours

Et pour la 7ème édition consécutive, la ville d’Orléans s’associent aux communes voisines de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle pour programmer de nombreuses animations les 13 et 14 juillet prochains. D’autres communes loirétaines prévoient, elles-aussi, des manifestations.

Jeudi 13 juillet

Orléans : vente de lampions dès 21h, retraite aux lampions du quai du châtelet jusqu’au pont de l’Europe. Départ 21h40. Feu d’artifice dès 23h sur le Pont de l’Europe (durée du feu : 18 min). Bal populaire tête nord du Pont de l’Europe, de 23h30 à 1h30.

Saint-Jean-de-la-Ruelle: animations dès 19h pour petits et grands (jeux, château gonflable, pêche à la ligne…), distribution de lampions à 21h30, retraite aux flambeaux dès 22h du Parc des Dominicaines jusqu’au Pont de l’Europe.

Saran : Dès 21h, spectacles de rue, suivi d’une retraite aux flambeaux accompagnée des 8 musiciens de la Compagnie Le Bus Rouge à 22h, puis spectacle pyrotechnique à partir de 23h.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin: food-truck et buvette dès 19h au four à briques, déambulation musicale à 22h, feu d’artifice dès 23h, suivi d’un concert et d’un bal populaire.

Saint-Cyr-en-Val: les tables Saint-Cyriennes, rue du 11 novembre 1918 dès 20h. Soirée dansante, place de l’église dès 23h.

La Ferté-Saint-Aubin: Cocorico Festival, au château

Montargis: Revue par les Sapeurs-Pompiers du Centre de secours et d’incendie de l’agglomération, place du 18 juin 1940. Pas de feu d'artifice cette année.

Vendredi 14 juillet :

Orléans : cérémonie commémorative sur l’esplanade centrale du Parc Pasteur dès 11h. À 16h et 18h, déambulation brésilienne avec l’association Batukando dans les rues du centre ancien et sur les quais de Loire. A 17h ET 19h, « LA P’TITE FÊTE FORAINE », spectacle, animation, théâtre de rue - Place de la Loire. Enfin 20h30, concert sur la guinguette Le Ponton, quai du Châtelet.

Olivet : 21h : distribution de lampions et départ de la retraite aux flambeaux

Départs du Parc du Poutyl et du sentier des Prés 23 h : feu d'artifice suivi d’un bal

Plaine des Martinets

Fleury-les-Aubrais : 16h, cérémonie républicaine avec les associations, parvis de la Mairie, et lancement des Estivales de Fleury avec des jeux gonflables et des animations. A partir de 16h30, déambulation en musique vers le parc de Lamballe, suivi à 17h d’un mini-concert de l’harmonie intercommunale Fleury-Saran. Enfin de 20h30 à 22h, concert de Freddy Miller au Parc de Lamballe.

Saran : traditionnelle cérémonie du 14 juillet à 10h30 dans le parc du château de l'Étang, avec la revue des sapeurs-pompiers et des représentants du personnel de l’administration pénitentiaire.