Feux d’artifice du 14 juillet 2023 à Tours et alentours

En Touraine, des animations sont programmées aussi bien le jeudi 13 juillet que le vendredi 14 juillet. Mais cette année encore, il n’y aura pas de feu d’artifice à Tours. La municipalité évoque des raisons environnementales, liées aux nuisances qu’entraînent les artifices vis-à-vis de la faune des bords de Loire. Supprimé pendant le COVID, le feu d’artifice tourangeau n’’est pas revenu depuis.

Jeudi 13 juillet

Tours : Sur l’île Balzac : dès 19 h, ambiance musicale, buvette et restauration sur place, et 22h30 : spectacle sous montgolfière par La Cie In Extremiste, compagnie circassienne de haute voltige.

Joué-les-Tours / Ballan-Miré : Lac des Bretonnières

- 19h30 : Ouverture du village gourmand

- 22h30 : Retraite aux flambeaux jusqu’à la base nautique (départ au niveau du 90 av du Lac pour les Ballanais, côté lac)

>> Distribution des lampions sur place

- 23h : Feu d’artifice pyromusical "Rythm'n Grooves" sur le lac

- 23h30 : Bal populaire animé par DJ Bacon John.

Montbazon : sur l’îlette, retraite aux flambeaux au départ de la salle Atout Coeur à 21h45, suivi d’un feu d’artifice tiré à 23h.

Amboise : Quai du Général de Gaulle (kiosque à musique), concert de Tigre Bleu, suivi du bal populaire animé par DJ Squirrel en live. Petite restauration et buvette sur place avec la participation des sapeurs-pompiers d'Amboise.

Vendredi 14 juillet

Tours :

Île Balzac, dès 17h, ambiance musicale, buvette et restauration sur place, repas partagé avec les associations de quartiers.

Tours Centre – Bords de Loire : 21h30 : déambulation festive entre passé et présent. Un comédien fera traverser l’histoire, scandée par des musiciens gavroches. Suivi à 22h30 : concert dansé à la guinguette principale, animé par Umlaut Big Band.

Tours Nord : Initiation au rock, au swing, spectacle de feu et Dj set, sous un chapiteau coloré (de 16h à 23h).

Saint-Pierre-des-Corps : cérémonie dès 10h15 près du parvis de la salle des fêtes.

Montbazon : Cérémonie place de la mairie dès 10h45, avec défilé des pompiers.

Amboise : cérémonie quai du Général de Gaulle à 10h. Feu d’artifice tiré depuis l’île d’Or à partir de 23h.

Ballan-Miré : Cérémonie commémorative à partir de 10h30 parc Beauverger, puis défilé. Pique-nique musical avec Choro de Arsak et les jeux de la Cie Oika Oika (Parc Beauverger) à 13h30.

Loches : cérémonie à 11h30 place des Anciens d’AFN. Concert à partir de 21h au jardin public, suivi de la retraite aux flambeaux à travers la ville. Feu d’artifice à 23h sur le thème des comédies musicales (tiré depuis le stade Leclerc). Bal populaire à partir de 23h30, place de la Marne.

Chinon : cérémonie officielle au Monument aux morts à 10h15, spectacle pyrotechnique à partir de 13h, suivi d’un bal populaire.