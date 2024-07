La liste est non-exhaustive et susceptible d'évoluer.

A La Charité-sur-Loire (58), se tiennent les Fêtes de Loire du 12 au 14 juillet. Avec le vendredi le spectacle du cirque Zavatta, un concert et une séance de cinéma en plein air. Le 13 juillet, une quinzaine d’activités sportives, d’initiation et de tournois, spectacle au cirque, feu d’artifice et soirée dansante avec DJ.

A Auxerre (89), comme chaque année le traditionnel feu d'artifice sera tiré à le 13 juillet à 23 heures depuis les quais de la République. Cette année le thème choisi sera "Les pirates". La soirée se poursuivra avec le Bal des pompiers.

A Mâcon (71), un concert est organisé le 13 juillet sur l’esplanade Lamartine. Il sera suivi d’un spectacle pyrotechnique tiré depuis la Saône. La soirée se conclura avec un bal populaire.

A Nevers (58), rendez-vous toute la journée le samedi 14 juillet en centre-ville pour des animations, Quai des Mariniers pour le bal des pompiers et le Pont de Loire pour le feu d'artifice. Entrée gratuite et repas sur place (sur inscription).

A Sens (89), ce 14 juillet rimera avec Jeux Olympiques avec le passage de la flamme. Suivront des animations pour tous les âges, avant le pot républicain à 18h30. Le soir, dès 19h, les participants pourront dîner ou pique-niquer en musique, avec un concert. À 23h, à la Plaine Chambertrand, les célébrations s’achèveront par un feu d’artifice.

A Moulins (03), après l’annulation du feu d’artifice l’an dernier, en raison du passage du Tour de France, le feu d’artifice du 14 juillet sera à nouveau tiré, à 23 heures, sur la plaine de jeux des Champins. Sur place, le public pourra pique-niquer.

Ailleurs dans la région

Le 13 juillet, des feux d’artifice sont prévus à Lormes, Luzy, Villiers-saint-Benoit, Biches, Rugny, Moulins-Engilbert, Migennes.

Le 14 juillet, des feux d’artifice sont prévus à Pouilly-sur-Loire, Decize, Imphy.