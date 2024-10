Fin de la chasse au trésor : la « Chouette d’or » a été trouvée !

Souvenez-vous : en 1993, une sculpture de chouette était cachée quelque part en France. Celui ou celle qui la trouve se verra alors remettre une autre version, en or cette fois, de la chouette, estimée à 1.000.000 de francs, environ 150.000 euros ! Le mystère a sans doute pris fin ce jeudi 3 octobre, révèle Libération. L’un des organisateurs, Michel Becker, a annoncé que la sculpture avait été déterrée, 31 ans après le début du jeu.

11 énigmes presque insolubles

Le défi avait été lancé par Michel Becker et Régis Hauser. Aussi appelé Max Valentin, ce dernier est décédé en 2009, mais avait pris soin d’élaborer 11 énigmes presque insolubles, qui ont tenu en haleine les « chouetteurs » pendant plus de trois décennies. 73.000 livres des énigmes ont été vendus, plus de 200.000 personnes seraient parties à la recherche de la chouette.

Après le décès de Régis Hauser, seul à connaitre l’emplacement exact de la chouette avec un huissier, le jeu avait perdu de son aura, embourbé dans des procédures judiciaires. Michel Becker avait fini par récupérer les droits au début des années 2020. Il a alors relancé le jeu et livré de nouveaux indices aux chouetteurs, qui ont donc fini par mettre la main sur ce mythique trésor !