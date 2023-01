Miley Cyrus vient-elle de signer la meilleure « revenge song » de tous les temps ? En tout cas à la rédaction, on est complètement fan. La musique de "Flowers" est entrainante et le texte vaut clairement le détour.

Si vous écoutez bien les paroles, il s’agit d’une réponse à la chanson « When I was your man » de Bruno Mars ; une chanson qui aurait été diffusée lors de la soirée de fiançailles de Miley Cyrus avec Liam Hemsworth.

Quand Bruno Mars chantait : « j’aurais aimé t’offrir des fleurs, te tenir la main et t’emmener danser » , Miley Cyrus répond dans Flowers : « je peux m’offrir des fleurs toute seule, me tenir ma propre main et m’emmener danser ».