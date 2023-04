Foire d’Angers : « Un bon moment en famille »

C’est déjà la 99e édition de l’événement… On évoque ici la Foire d’Angers, qui se tient au Parc des Expositions du jeudi 20 au lundi 24 avril prochains. Habitat, jardin, voiture, tourisme, gastronomie, shopping, atelier créatif, seconde main… Il y en aura pour tous les goûts avec, au total, plus de 350 exposants sur place. « C’est une longue histoire, une manifestation à la fois intergénérationnelle, populaire, marchande, qui a relevé des défis depuis des années », décrypte Evelyne Lorido, responsable de la Foire.

Musique et village olympique

Pas de fil rouge cette année mais des thèmes centrés autour de la transition écologique ou encore l’innovation. Et Evelyne Lorido l’assure, l’ambiance sera aussi au rendez-vous à travers, notamment, une scène musicale : « on a invité un certain nombre de groupes de musique locaux pour une pause sympa en extérieur, avec un côté guinguette. Il y aura aussi un village olympique organisé par le Comité départementale olympique et sportif du Maine-et-Loire. Il fait 1000 mètres carrés et porte sur cinq sports olympiques et paralympiques, comme l’escalade, le basket, l’escrime, le tir sportif et le tir à l’arc. »

Au programme également : une tombola, un blind test ou encore un atelier cuisine. Avec la période de vacances scolaires, les organisateurs attendent plus de 40.000 visiteurs sur les quatre jours de la Foire. La responsable de l’événement revient également sur les objectifs de l’événement : « valoriser les artisans et les commerçants locaux, mais aussi les acteurs du monde associatif. De plus il y a tout le symbole du côté populaire de la Foire, c’est une institution, presque une communauté, avec des gens qui viennent tous les ans. On voulait avoir une programmation qui s‘apparenterait un peu à un festival, avec des activités dans l’air du temps pour répondre aux attentes des visiteurs. Ça va être un bon moment en famille. »

Vous pouvez y aller gratuitement les journées du jeudi et lundi, et le tarif est de trois euros pour le week-end. Retrouvez toute la programmation ici.