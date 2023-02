Food’Angers : une semaine dédiée « à l’art de vivre à l’angevine »

À vos couverts ! Place cette semaine à l’événement culinaire « Food’Angers ». La septième édition a démarré vendredi dernier et va se prolonger jusqu’au dimanche 12 février. Quelques chiffres : 85 animations dans près de 55 lieux à Angers, et accompagnées par 110 partenaires.

Accent porté sur le vin

Les organisateurs de l’évènement veulent promouvoir le territoire à travers de nombreux ateliers liés à la gastronomie. Et cette année, l’accent est tout particulièrement porté sur le vin, selon Mathilde Favre D’anne, adjointe au Tourisme et au Rayonnement à la Ville d’Angers, et présidente de Destination Angers : « on a inventé le mot ‘Cavardage’, pour cave et bavardage. On va parler d’un vin et d’un accord avec un plat typique de l’Anjou, et mettre en avant un cépage emblématique de l’Anjou qu’est le Chenin ». Autre événement lié au vin : « c’est la grande nouveauté pour nous à Anger,s un salon grand public au centre des Congrès vendredi, samedi et dimanche avec la présence d’une centaine de vignerons : le premier salon des vignerons ».

Un escape game et une chasse aux légumes sont aussi prévus. Enfin pour les personnes qui veulent faire attention à leurs lignes, deux activités dont un rendez-vous avec une diététicienne-nutritionniste devraient être faites pour elles. « D’abord un atelier pour apprendre à cuisiner les légumes de saison, et savoir comment composer son menu de façon équilibrée, en associant les protéines végétales, le sucre et les glucides. Et un autre atelier, le ‘batch cooking’, qui nous permet de composer nos menus pour toute la semaine », explique Mathilde Favre D’anne.

L’intégralité du programme de Food’Angers est à découvrir ici.