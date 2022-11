Football : Angers SCO se sépare de son entraineur Gérald Baticle

On se demandait s’il serait toujours sur le banc d’Angers SCO après la trève internationale, la réponse est donc non. Depuis ce jeudi 24 novembre, Gérald Baticle n’est plus l’entraineur principal du club du Maine-et-Loire. La direction a annoncé peu avant 10h sa mise à pied à titre conservatoire, après un entretien hier avec le président Saïd Chabane.

Angers SCO est actuellement lanterne rouge de Ligue 1, avec seulement 2 victoires en 15 matchs cette saison. Le club compte 5 points de retard sur le premier non-rélégable. Il reste sur une série de 7 défaites consécutives. Abdel Bouhazama, actuel direction du centre de formation, assurera l’intérim ces prochaines semaines.

Après avoir passé 10 ans en tant qu’adjoint à l’Olympique Lyonnais, Gérald Baticle avait pris les rênes d’Angers en mai 2021 pour succéder à Stéphane Moulin. Sous sa houlette, le club angevin avait terminé 14ème de la Ligue 1 l’an passé.