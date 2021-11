Football : le programme du 7ème tour de coupe de France ce week-end

Il marque l’entrée en lice des équipes de Ligue 2, et donc du monde professionnel : le septième tour de la coupe de France de football a lieu du 12 au 14 novembre. On suivra notamment le déplacement difficile de l'US Orléans à Ajaccio, la belle fête à Vierzon avec la réception du Havre, et des adversaires a priori abordables pour Le Mans, Cholet et Auxerre.

Centre-Val de Loire

Vendredi 12 novembre

20h : AC Ajaccio (L2) - US Orléans (N1)

Samedi 13 novembre

17h : FC Ouest Tourangeau (N3) – US Chauvigny (N3) et Vierzon (N3) – Le Havre (L2)

19h : ES Guéretoise (R1) - C’Chartres (N2) et CS Mainvilliers (R2) - Angoulême Charente FC (N2)

Dimanche 14 novembre

14h30 : J3S Amilly (N3) – Cergy-Pontoise (R1)

Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire et Allier

Samedi 13 novembre

15h30 : CS Neuvillois - Moulins Yzeure Foot 03 (N2)

18h : FC Limonest (N3) - AJ Auxerre (L2), Vénissieux FC (R1) - US Cosne Football (R2), RC Vichy (R1) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2), Montluçon Football (N3) – Bergerac (R2)

Dimanche 14 novembre

14h : AS Montchat Lyon (R2) - FR Saint-Marcel (R2)

Sarthe et Maine-et-Loire

Samedi 13 novembre

14h : SAG Cestas (R1) - SO Cholet (N1)

17h : La Roche ESO (R1) - Le Mans FC (N1)

18h : Les Herbiers (N2) - Olympique Saumur (N3)