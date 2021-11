Football : les affiches du 7ème tour de Coupe de France dans nos régions

C’est un moment attendu chaque année par les clubs amateurs : le septième tour de la coupe de France de football marque l’entrée en lice des équipes de Ligue 2, et donc du monde professionnel. Le tirage au sort s’est déroulé ce mercredi 3 novembre, tandis que les matchs auront lieu les 13 et 14 novembre. On notera par exemple un déplacement difficile pour l'US Orléans à Ajaccio, une belle fête à prévoir à Vierzon avec la réception du Havre, et des adversaires abordables pour Le Mans, Cholet et Auxerre.

Centre-Val de Loire

AC Ajaccio (L2) - US Orléans (N1)

J3S Amilly (N3) – Cergy-Pontoise (R1)

ES Guéretoise (R1) - C’Chartres (N2)

CS Mainvilliers (R2) - Angoulême Charente FC (N2)

FC Ouest Tourangeau (N3) – US Chauvigny (N3)

Vierzon (N3) – Le Havre (L2)

Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire et Allier

FC Limonest (N3) - AJ Auxerre (L2)

Vénissieux FC (R1) - US Cosne Football (R2)

AS Montchat Lyon (R2) - FR Saint-Marcel (R2)

CS Neuvillois - Moulins Yzeure Foot 03 (N2)

RC Vichy (R1) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Montluçon Football (N3) – Bergerac (R2)

Sarthe et Maine-et-Loire

SAG Cestas (R1) - SO Cholet (N1)

La Roche ESO (R1) - Le Mans FC (N1)

Les Herbiers (N2) - Olympique Saumur (N3)