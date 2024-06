France – Pologne : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus ?

Match décisif pour l’équipe de France masculine de football, ce mardi 25 juin. Les Bleus, deuxièmes du groupe D, affrontent la Pologne, dernière, pour leur ultime match de la phase de poules.

Les joueurs de Didier Deschamps sont en ballotage favorable pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils sont en effet certains de ne pas terminer quatrièmes de poule, la seule place synonyme d’élimination à coup sûr.

Le seul scénario qui éliminerait la France serait celui d’une défaite face à la Pologne, conjuguée à un revers des Pays-Bas contre l’Autriche sur un plus petit écart et que les Bleus ne figurent pas parmi les quatre meilleurs troisièmes sur huit. Reste qu’une première place plutôt qu’une deuxième ou une troisième placerait les Bleus dans une partie de tableau plus favorable pour le reste de la compétition.

France-Pologne débutera à 18h et sera retransmis sur TF1 et beIN Sports 1. A la même, l’autre rencontre du groupe, opposant Pays-Bas et Autriche, sera retransmise sur beIN Sports 2.