Soprano est de retour ! Le chanteur vient de sortir ce vendredi 21 juin son 8ème album intitulé "Freedom", trois ans après "Chasseur d'étoiles" écoulé à plus de 300 000 exemplaires et devenu disque de platine. Cet opus est composé de 12 morceaux, notamment "Facile à danser" que vous entendez déjà sur Vibration. Mais aussi le titre éponyme "Freedom" et "C24" sans oublier plusieurs collaborations comme celle avec Vacra sur la chanson "En équipe" ou celle remplie de mignonnerie avec sa fille Luna sur le morceau "Papa dis-moi".

Un nouvel album placé sous le signe de l’espoir, dans lequel l’artiste porte un regard vers l’avant et qui veut "libérer les émotions et les vérités sans pour autant omettre la situation actuelle", via des textes engagés et des hymnes à la bonne humeur.

Une tournée de 46 concerts l'an prochain

"Freedom" s’accompagnera d’une tournée qui débutera en mars 2025. Au programme : 46 concerts à travers la France mais aussi la Belgique et la Suisse et des festivités lancées le 8 mars 2025 à Épernay. L’ex-membre de Psy 4 de la Rime sera également sur la scène de l’Accor Arena de Paris à 4 reprises du 11 au 14 décembre. Sans oublier de passer par nos régions !

Le 9 mars au parc des expositions de Tours

Les 17 et 18 avril au Zénith d’Orléans

Les 19 et 20 septembre à Antarès au Mans

Les 8 et 11 novembre à l’Arena Loire de Trélazé

La billetterie est ouverte.

Un film en préparation

En parallèle de la musique, Soprano s'est lancé dans le cinéma avec le tournage en ce moment de son premier film "Marius et les gardiens de la cité phocéenne". Une comédie d'aventure familiale, dans laquelle il incarne un guide touristique parti à la recherche d'un trésor avec trois enfants du quartier. Le film est attendu pour 2025.