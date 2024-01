Gabriel Attal nommé Premier ministre

Il devient le plus jeune à exercer cette fonction sous la Cinquième République : Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé ce mardi 9 janvier Premier ministre. En charge de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis juillet 2023, il succède à Élisabeth Borne, qui a démissionné lundi 9 janvier.

Originaire de région parisienne, Gabriel Attal milite dès l’adolescence au Parti Socialiste et soutient une ligne plutôt libérale. Il travaille au sein du cabinet de Marisol Touraine au ministère de la Santé de 2012 à 2017, mais rejoint En Marche, le parti d’Emmanuel Macron, dès 2016.

Un fidèle d'Emmanuel Macron

Fidèle de la première heure du chef de l’État, il gravit progressivement les échelons politiques. Élu député des Hauts-de-Seine en 2017, il devient porte-parole de La République en Marche début 2018, avant son entrée au gouvernement en tant que secrétaire d’État à la Jeunesse à l’automne de la même année. Il supervise notamment la mise en place du Service national universel.

Gabriel Attal est ensuite nommé porte-parole du gouvernement en 2020, fonction qu’il exercera jusqu’à la fin du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Après la réélection du chef de l’Etat, il reste au gouvernement, en tant que ministre délégué aux Comptes publics. Son ascension fulgurante se poursuit avec une nomination au poste de ministre de l’Éducation nationale en juillet 2023. Il se fait notamment remarquer en décidant l’interdiction du port de l’abaya dans les établissements scolaires puis la mise en place de cours d’empathie pour lutter contre le harcèlement.

Plus jeune Premier ministre

A 34 ans, Gabriel Attal devient donc le plus jeune Premier ministre de la Cinquième République, puisque Laurent Fabius avait été nommé à l’âge de 37 ans en 1984. Il est aussi le premier Premier ministre ouvertement homosexuel. Avec sa nomination, Emmanuel Macron espère donner un nouveau souffle à son quinquennat, en optant pour une personnalité jeune et au profil plus politique que technocratique. Reste à savoir si Gabriel Attal parviendra à trouver une majorité à l’Assemblée nationale. Issu du PS, son profil pourrait déplaire aux Républicains. Ses mesures phares (SNU, interdiction du port de l’abaya, etc.) ne devraient pas non plus séduire à gauche.