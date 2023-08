Entre les forfaits mobiles qui augmentent et les portables neufs hors de prix. On se’dit qu’avoir un téléphone en ce moment, cela coute un peu d’argent. Mais pas seulement.

Certains qui nous lisent ont peut-être encore de vieux téléphones portables au fin fond de leurs tiroirs. Un conseil : ne les jetez surtout pas, cela peut remplir votre porte-monnaie !

Pour cela, plusieurs possibilités. On peut se rendre dans un dépôt-vente. En effet, ces commerces peuvent les faire fonctionner à nouveau, ou nous les racheter à plusieurs dizaines d’euros. Cela concerne aussi bien les mobiles de milieu de gamme que les téléphones à clapet.

Et pour les portables qu’on utilise encore aujourd’hui mais qu’on veut changer, on peut essayer de les revendre sur des sites bien connus d’appareils reconditionnés. Déjà, cela nous fait économiser jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Et puis, en plus, c’est bon pour la planète.

Enfin, dernière solution : le recyclage, et dans ce cas-là, il faut se rendre ici. Il s'agit d'un service gratuit de collecte. Cela permet de faire une bonne action, mais aussi un peu de place dans nos tiroirs.