Gault&Millau Tour 2024 : des Orléanais récompensés

Le Gault&Millau récompense des chefs mais aussi des acteurs tout aussi importants qui œuvrent en salle, car l’expérience en salle est tout aussi importante pour les visiteurs. Et à la différence du Guide Michelin, le Gault&Millau met en lumières des restaurants accessibles pour le porte-monnaie.

Pour établir ces récompenses, 30 à 40 enquêteurs sillonnent la France toute l’année. Un travail de fond et très sélectif est opéré. « Les enquêteurs ont des listes faites par les services de sélection du Gault et Millau, nous explique Marc Esquerré, directeur du guide et des enquêtes Gault&Millau. C’est un énorme boulot. On a 6000 tables actives, il y en a 180 000 en France. Notre sélection c’est 3% donc c’est très peu ».

8 récompenses pour le Centre-Val de Loire

Ce lundi, 11 établissements ont alors reçu un prix, et cette année, trois Orléanais figurent dans la liste. Marie Gricourt, du restaurant « Gric » obtient le trophée « Cuisine des Prairies et des Pâturages". Marine Abeil et Gauthier Venter du restaurant « Maga » sont nommés pour le trophée « Accueil ».

D’autres acteurs du Centre-Val de Loire sont aussi récompensés :

Hugo Vasseur de « Fleur de Loire à Blois », qui décroche le trophée « Sommelier »,

Clément Dumont d’ « Arbore & Sens » à Loches celui de « Grand de demain »

Guillaume Foucault, « Le Grand Chaume » à Chaumont-sur-Loire, remporte le « Gault&Millau d’Or »,

Tony Laurent-Perrot de « Plüm » à Châteauroux pour « Jeune Talent »

Simon Desiles de « L’Aigle d’Or » à Azay-le-Rideau, celui de « Terroir d’Exception »

Mickaël Landaud « Le Beauvoir » à Bourges, celui de « Tradition d’aujourd’hui »

Ont également été récompensés en Pays de la Loire ce lundi, Marine Péaud du restaurant "Le Grand Fou" à Noirmoutier-en-l'ïle (Jeune talent en salle), Jérémie Bousseau du restaurant "Anne de Bretagne" à La Plaine-sur-Mer (Pâtissier), Boris Harispe de "L'Abissiou" aux Sables-d'Olonne 'cuisine de la Mer, des lacs et des rivières) et Nicolas Coutand de "Les Genêts" à Brem-sur-Mer (Techniques d'Excellence).