Gaz, Disney+, trêve hivernale : les changements du 1er novembre

Qui dit début de mois dit changements et souvent hausses de prix. C’est le cas en ce 1er novembre, où le prix du gaz augmente. Depuis la fin des tarifs réglementés cet été, un prix repère de vente est publié tous les mois. Pour novembre, il est en hausse de 3,83 euros par Mégawatt-heure, pour atteindre 91,04 euros par Mégawatt-heure. C’est ce mercredi aussi qu’entre en vigueur la trêve hivernale. Jusqu’au 31 mars prochain, il n’est plus possible d’expulser un locataire, sauf cas patriculiers. Il est également interdit de couper le gaz ou l’électricité.

Nouvelle augmentation des tarifs à prévoir pour les abonnés à Disney+. L’offre principale de la plateforme de streaming, fixée à 8,99 euros depuis février 2021, va passer à 11,99 euros. Elle inclura notamment l’Ultra HD et la diffusions sur quatre écrans en simultané. Attention, pour les abonnés actuels, Disney+ vous basculera automatiquement sur cette offre. Pour conserver l’offre à 8,99 euros, il faudra rétrograder au niveau standard, avec Full HD et deux écrans en simultané. Une offre avec publicité, à 5,99 euros, est également lancée, avec là aussi Full HD et deux écrans en simultané.

Cette fois, la hausse est bénéfique : les retraites complémentaires sont revalorisées de 4,9%. Une augmentation qui n’est toutefois pas synonyme d’amélioration du pouvoir d’achat, puisque qu’elle s’indexe sur le taux d’inflation. Toujours concernant les retraites, les entreprises de plus de 1.000 salariés doivent mettre en place un index sénior, l’une des mesures de la réforme des retraites.