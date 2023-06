La première édition s’est en effet illustrée par une fréquentation remarquable ! Initié par le magazine spécialisé Gazoline, le festival est né avec l’envie de rassembler tous les amoureux de voitures et motos anciennes. « Tous les mois, on fait une réunion gratuite à l’atelier de la revue. Et l’idée nous est venue de faire une fois par an un rendez-vous plus ambitieux », nous explique Frédéric de Watrigant, directeur du Gazoline Festival.

Alors même s’il s’adresse à des connaisseurs, l’évènement se veut aussi ouvert à tous. « C’est à la base évidemment des passionnés, et ils viennent présenter leur voiture ancienne, nous précise Frédéric de Watrigant. Mais c’est aussi familial, parce que, qui de monsieur ou madame, ou même des enfants a envie de montrer la voiture que papa avait ? que grand-père avait ? ».

Plusieurs temps forts sont programmés sur le week-end, un concours d’élégance et de restauration. Des cascadeurs viendront faire des démonstrations de voiture. Le samedi soir sera rythmé par un concert de blues, et le dimanche matin par un vide-grenier. Le détail est à retrouver sur le site du festival.