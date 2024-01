Geek Life Festival au Mans : « On va continuer notre progression »

5e édition du Geek Life Festival ce week-end au Parc des Expositions du Mans. Après avoir réuni plus de 8500 personnes l’an dernier, les organisateurs de l’événement – qui tourne autour de la pop culture telle que les mangas, les animes et les jeux vidéo – ont décidé de « pousser les murs » cette année et agrandir l’espace d’accueil qui fera plus de 6500 mètres carrés, contre 4000 l’an dernier, selon le créateur du Festival Jean-Christophe K : « on va continuer notre progression avec un espace plus grand, soit deux halls dans le centre des expositions pour proposer plus de place et une meilleure organisation de la scène. »

La présence d'un acteur de Walking Dead

Au total, 80 à 90 commerçants seront présents. « Cela ira du petit créateur au grande boutique, avec la fabrication de nos figurines de nos dessins animés et de nos animes préférés », précise Jean-Christophe K. Il y aura également une animation avec un village de Star Wars, une exposition de Star Gate avec des objets utilisés dans la série, une vente aux enchères, des tournois, mais aussi de nombreux invités comme Brigitte Lecordier, qui fait notamment les voix de Oui-oui et de Dragon Ball Z.

Au-delà de tous ces rendez-vous, des nouveautés sont aussi prévues : « c’est une grande première pour nous, on va accueillir l’acteur du Walking Dead, Ross Marquand. Il y aura aussi une soirée-concert le samedi, appelée « Music Party », avec des chanteurs de générique de dessin animé », précise l’organisateur de l’événement.

Enfin il ne faut pas croire, l’événement au Mans n’attire pas que des adolescents. Jean-Christophe K précise que la majorité des visiteurs sont plutôt âgés de 30 à 40 ans, et viennent en famille. Le Geek Life Festival a lieu le samedi 13 janvier de 10h à 19h, et le dimanche 14 janvier de 10h à 18h, sans oublier la « Music Party » samedi soir de 20h à minuit. Vibration est partenaire de l’événement.